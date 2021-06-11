Джошуа, берегись. Усик продолжает набирать форму к следующему поединку

Поединок супертяжей должен состояться в сентябре

Александр Усик / Фото: Business Insider

Анонс титульного поединка в супертяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 KO) против чемпиона мира по версии WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) уже близок. Промоутер британца Эдди Хирн сообщил две даты, которые рассматривают для предстоящего события.



Украинец продолжает усердно готовится к возвращению в ринг. Неспроста Хирн боится, что бой с Усиком может разрушить карьеру Джошуа:

Напомним, что промоутер Джо Джойса (12-0, 11 KO) Фрэнк Уоррен намерен включить подопечного в чемпионскую гонку.