Джошуа: «Для меня будет большой честью подраться с Фьюри»

AJ намерен в следующем году провести поединок с «Цыганским Королем»

Энтони Джошуа / фото - nytimes.com

Британский чемпион мира по версиями WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) намерен в следующем году подраться с обладателем пояса WBC, соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

AJ цитрует портал dailymail.co.uk:

«Давайте устроим это. Для меня будет большой честью подраться с Тайсоном и добавить еще одно отличное имя в свое боксерское резюме. Надеюсь, я его побью. Мне нравится эта возможность. Будет лучше, если мы сразимся за все пояса, но я готов драться даже без титулов. Мы изучали этого соперника, и я уже давно знаю его историю. Знаю, что в случае с Тайсоном всегда что-то происходит на заднем фоне. Он несколько раз снимался с боев. Было бы отлично, если бы мы подрались в этом году, но в следующем тоже будет замечательно. Мы сделаем это. Мы оба - профессионалы. С нашей стороны мы всегда пытаемся сделать свою работу. Удачи Тайсону, а там посмотрим, когда он будет готов. Мы будем ждать».

Энтони Джошуа отреагировал на желание Тайсона Фьюри провести с ним два боя в следующем году.