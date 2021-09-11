Джошуа отреагировал на желание Фьюри провести с ним два боя в следующем году

AJ готов добавить в свое резюме победу над «Цыганским Королем»

Энтони Джошуа / фото - standard.co.uk

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) отреагировал на слова обладателя титула WBC в этой же весовой категории, соотечественника Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), который заявил, что хочет провести с ним два поединка в следующем году.

Джошуа цитирует портал mirror.co.uk:

«Давайте сделаем это. Наконец-то я услышал от Тайсона, что он хочет драться со мной. Для меня большая честь провести бой с Тайсоном Фьюри. Это хорошая возможность добавить в свое резюме победу над еще одним очень сильным соперником. Удачи ему в следующем поединке. Мы будем ждать, когда он будет готов встретиться со мной».

Энтони Джошуа уверен в своей победе в потенциальном поединке с Тайсоном Фьюри.