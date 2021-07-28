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Джошуа и Усик – чемпионы Олимпиады. Но соперник Энтони по финалу все еще уверен, что его засудили

Так считают многие
Бокс Профессиональный бокс
15:27
Джошуа и Усик – чемпионы Олимпиады. Но соперник Энтони по финалу все еще уверен, что его засудили История
Энтони Джошуа и Роберто Каммарелле / Фото - by Scott Heavey/Getty Images

Нас ждет действительно большой бой. Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте против действующего обладателя трех больших поясов в супертяжелом весе. Поединок Александра Усика и Энтони Джошуа уже официально объявлен.

Между собой встретятся два чемпиона Олимпийских игр-2012.

Но если к победе Усика нет вопросов, то золото Джошуа – это спорная тема. Его соперник по финалу до сих пор считает, что его засудили.

Энтони пришел в бокс только в 18 лет, а уже в 22 выиграл домашнюю Олимпиаду. В решающем поединке ему пришлось сойтись в ринге с Роберто Каммарелле, чемпионом Пекина-2008 и бронзовым призером Афин-2004. До боя итальянец говорил:

«Я рад, что в финале мне достался Джошуа. Мы встречались на чемпионате мира и он меня победил. Теперь победить должен я».

И 32-летний Каммарелле провел действительно крутой бой. Он выиграл первый и второй раунды – имел перевес в три очка перед решающим отрезком поединка. Но Джошуа, по мнению судей, перевернул бой. Встреча завершилась со счетом 18:18. И победу отдали британцу.

«Я не понял, откуда взялся такой счет, каким образом судьи насчитали Джошуа столько точных ударов? Мы пытались получить объяснение, но безуспешно. И я до сих пор не могу взять толк в том, почему при равном счете проигравшим был признан я».

Каммарелле сначала отказался жать руку Джошуа, затем все же невзначай жмякнул ее и ушел к команде – она сразу же после финального гонга начала праздновать, итальянцы не сомневались в победе.

Но решение судей было в пользу соперника. Протест не помог – Джошуа остался олимпийским чемпионом.

Полное видео боя Джошуа – Каммарелле:

Посмотрите комментарии пользователей на Youtube – большинство считают, что победа итальянца была бы более заслуженной. Сам Каммарелле считает так до сих пор. Недавно он пообщался со Sky Sports, и вот что получилось:

«Насколько я помню, я провел изумительные первые два раунда В последнем он не боксировал так, чтобы превзойти меня. Он просто вел бой. И вот, при равном счете, количество очков отдали победу ему. Не понимаю, почему победил не я. Думал, что мне хватит того преимущества, которое я заработал в первых раундах.

У меня всегда были серьезные физические проблемы. Моя физическая подготовка началась буквально за месяц до Олимпиады. Финал был буквально сразу же после полуфинала, это не было мне на пользу.

Воспоминания после чемпионата мира-2011 тоже не лучшие. Я тогда не смог выиграть медаль, хотя, считаю, и тогда победил Джошуа. Все было почти так же, как и в финале Олимпиады. Только на чемпионате мира не было влияния болельщиков.

Фанаты точно повлияли на решение судей. Меня впечатлило то, как публика реагировала на каждое движение Джошуа. Он взрывались даже если он промахивался. Уверен, что это повлияло на окончательный результат. Я могу понять почему судьи приняли неправильное решение.

Когда бой закончился, то я пошел в свой угол и сказал тренерам: «Не радуйтесь, мы еще не знаем окончательного результата. Стоит дождаться его». Они искренне считали, что я победил, уже начинали праздновать».

Но празднование резко оборвалось – чемпионом Олимпиады стал Энтони Джошуа. А уже через год он перешел в профессионалы, где уже стал двукратным чемпионом мира.

Время расставаться с поясами? Усик будет рад их отобрать.

Сергей Лукьяненко
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Энтони Джошуа Александр Усик Александр Усик - Энтони Джошуа

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