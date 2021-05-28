Джошуа может отказаться от пояса WBO, чтобы не драться с Усиком
Обладатель поясов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) может отказаться от титула Всемирной боксерской организации. Эдди Хирн намекнул в интервью Boxing Social, что боксер может так поступить, чтобы не драться против Александра Усика (18-0, 13 КО).
«Мы все время ведем переговоры с людьми, некоторые из которых даже не являются обязательными претендентами, и мы вновь начинаем заново. Не прошло и часа, как мы получили от WBO короткое сообщение: «Теперь вы деретесь с ним».
В какой-то момент вам просто хочется развернуться и бросить: «Знаете что? Почему бы вам не дать нам заниматься своими делами...» Но конечно же Джошуа хочет быть абсолютным чемпионом, и именно поэтому мы рассматриваем наши варианты. Думаю, что самый вероятный сценарий – бой с Александром Усиком. Если сделка удастся и все будут следовать здравому смыслу, тогда, да, думаю, этот поединок произойдет.
Однако я вам кое-что сейчас скажу: AJ не в том настроении, чтобы ему указывали, как он должен поступить. Пока нет никаких гарантий, что поединок за абсолютное чемпионство все-таки состоится. Ради чего мы сейчас держимся за этот пояс? Обещания, мечты, что-то еще... Но Джошуа чтит свои титулы, и он всегда так делал в течение четырех последних лет. Так что бой с Усиком самый возможный сценарий.
Но опять же – все должно быть правильно. Если пояс уйдет, значит, так тому и быть. Хотя при идеальном раскладе мы хотели бы оставить пояс, мы всегда этого хотим. Но мы посмотрим, что произойдет».
Промоутер украинца уверен, что на пути поединка Усик –Джошуа не будет проблем.
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