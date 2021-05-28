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Джошуа может отказаться от пояса WBO, чтобы не драться с Усиком

Британец хочет боя против Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
22:06
Джошуа может отказаться от пояса WBO, чтобы не драться с Усиком
Энтони Джошуа / фото - Fightnews

Обладатель поясов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) может отказаться от титула Всемирной боксерской организации. Эдди Хирн намекнул в интервью Boxing Social, что боксер может так поступить, чтобы не драться против Александра Усика (18-0, 13 КО).

«Мы все время ведем переговоры с людьми, некоторые из которых даже не являются обязательными претендентами, и мы вновь начинаем заново. Не прошло и часа, как мы получили от WBO короткое сообщение: «Теперь вы деретесь с ним».

В какой-то момент вам просто хочется развернуться и бросить: «Знаете что? Почему бы вам не дать нам заниматься своими делами...» Но конечно же Джошуа хочет быть абсолютным чемпионом, и именно поэтому мы рассматриваем наши варианты. Думаю, что самый вероятный сценарий – бой с Александром Усиком. Если сделка удастся и все будут следовать здравому смыслу, тогда, да, думаю, этот поединок произойдет.

Однако я вам кое-что сейчас скажу: AJ не в том настроении, чтобы ему указывали, как он должен поступить. Пока нет никаких гарантий, что поединок за абсолютное чемпионство все-таки состоится. Ради чего мы сейчас держимся за этот пояс? Обещания, мечты, что-то еще... Но Джошуа чтит свои титулы, и он всегда так делал в течение четырех последних лет. Так что бой с Усиком самый возможный сценарий.

Но опять же – все должно быть правильно. Если пояс уйдет, значит, так тому и быть. Хотя при идеальном раскладе мы хотели бы оставить пояс, мы всегда этого хотим. Но мы посмотрим, что произойдет». 

Промоутер украинца уверен, что на пути поединка Усик –Джошуа не будет проблем.

Антон Кривенко
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Энтони Джошуа Александр Усик

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