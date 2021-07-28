Джошуа нашел положительную сторону в своем поражении Руису
Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) вспомнил свое поражение Энди Руису (33-2, 22 КО) летом 2019 года. Британец в интервью Гарри Невиллу из Sky Sports объяснил причину своей неудачи, сумев найти положительную сторону в этой сенсационной неудаче.
«Никаких оправданий. Просто такое иногда происходит. Так в тот вечер сошлись звезды. И, конечно же, для этого были причины. Звезды не сходятся просто так, многие факторы должны собраться воедино. Рано или поздно они сложатся либо в твою пользу, либо нет. В тот вечер все сложилось не в мою пользу, но я научился быть сильным, независимо от обстоятельств.Ранее Джошуа назвал лучшего супертяжеловеса в мире.
Я не чувствовал себя одиноким. Это было действительно весело, тяжело и сложно, я вернул свой долг, но это путешествие получилось забавным. В данной ситуации не было никакого негатива. Пусть я проиграл Руису, но зато сколько мексиканцев я осчастливил. Я подарил им первого в истории чемпиона мира в супертяжелом весе из Мексики.
Несмотря на свои страдания, я сделал счастливыми других людей, изменил жизнь семьи Руиса. Так что мы можем посмотреть на это с такой точки зрения. Главное в жизни - то, как ты смотришь на вещи».