Усик: «За бой с Джошуа хотелось бы получить больше»
Джошуа: «Верю, что одержу победу в реванше с Усиком»
Экс-чемпион мира не считает себя андердогом перед вторым поединком с украинцем
28 сентября 19:55
Джошуа и Усик / Фото - skysports.comБританский супертяжеловес Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) высказался относительно реванша с обладателем титулов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте Александром Усиком (19-0, 13 КО).
Цитирует Джошуа boxingscene.com.
«Я не выгляжу, как андердог в этом бою или что-то в таком роде. Если вы меня знаете, я не волнуюсь – всегда говорю, что пояса не представляют меня, я сам представляю себя. Итак, андердог или чемпион – что есть, то есть. Но я просто хочу стать лучше, сильнее, умнее, и да, я верю, что одержу хорошую победу в следующем бою благодаря тому, что я узнал в этом бою. Я быстро учусь, и скоро приду в норму».
Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Британец сразу же заявил о желании провести незамедлительный реванш. Украинец хотел бы, чтобы второй поединок прошел в Киеве на НСК «Олимпийский».