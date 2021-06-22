Джошуа: «Не забывайте – Усик был абсолютным чемпионом в тяжелом весе»

Джошуа и Усик / Фото: sportbible.com

Чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) заявил Sky Sports, что Александр Усик (18-0, 13 KO) не покажет ничего, чего британец раньше не видел:



Я хотел провести бой в августе, но моя команда настояла на том, чтобы перенести бой на более поздний срок. Просто изначально мы готовились под одного соперника, а теперь нужно все перестраивать под другого.

Я обязан выиграть поединок с Усиком, потому что должен стать абсолютным чемпионом. Я в следующем бою должен был побороться за все пояса в нашем дивизионе, но теперь у меня на пути стоит Усик. Это сложный поединок. Не забывайте, что мне придется встретиться с бывшим абсолютным чемпионом в тяжелом весе.