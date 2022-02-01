Джошуа обнаглел в переговорах с Фьюри, но ничего не потерял. Больше всего от этого пострадает Усик

Британцы не договорились между собой, поэтому пока никакого поединка за абсолюта

Александр Усик и Тайсон Фьюри подерутся не ранее конца 2022 года

Страсти вокруг организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри рискуют превзойти то, что было летом во время попытки организовать поединок Фьюри против Энтони Джошуа. Тогда все уже было «на мази», и первый с 1999 года бой за абсолюта был практически готов, но драматично сорвался из-за вмешательства Деонтея Уайлдера и его решений из американских судов.

Однако благодаря такому повороту на шахматной доске и появился Усик. Тогда ему повезло все-таки заполучить бой против Джошуа, и он своей возможностью воспользовался на 100%. Теперь он – ключевая фигура в другом четырехугольнике.

На прошлой неделе были серьезные основания полагать, что о бое Усика и Фьюри объявят официально. Для этого были все аргументы: заинтересованность обоих боксеров и их команд, готовность Джошуа взять компенсацию в размере 15 миллионов фунтов стерлингов и уйти в сторону, бесперспективность апелляции Диллиана Уайта по поводу распределения гонораров боя с Фьюри…

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Но, похоже, не в этот раз. Проблема в договоренности Джошуа и Фьюри – стороны обвиняют друг друга. Эдди Хирн заявляет, что сам «Цыганский король» не хотел так быстро драться с Усиком, поэтому сорвал переговоры, а Фрэнк Уоррен обвиняет Джошуа в банальной жадности.

«Когда Джошуа попросил еще 5 миллионов долларов, Тайсон сказал: «Хватит», и на этом все. Он сказал: «Мне это не интересно, он слишком жадный», и этого было достаточно. Он чемпион – Тайсон не обязан Энтони Джошуа. Он и Усик хотели заняться этим, они оба хотели это сделать».

Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Фото - twitter.com/frankwarren_tv Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Фото - twitter.com/frankwarren_tv

Но Хирн не собирается с этим соглашаться. По его словам, Фьюри хочет провести промежуточный бой перед встречей против Фьюри, и это замедлило события, и, вообще, у него семь пятниц на неделе.

«Реальность такова, что Тайсон Фьюри не хочет драться с Александром Усиком за бесспорный чемпионский пояс. Он хочет провести промежуточный бой, и это замедлило ход событий. Мы не могли толком понять – ты только что победил Деонтея Уайлдера, это бесспорный бой, а затем он хочет промежуточный бой. Затем прошлой ночью: «Нет, я хочу драться с Диллианом Уайтом в следующем».

Не последнюю роль в этом процессе сыграл и Уайт. Все-таки в качестве обязательного претендента он встретится с Фьюри, от чего должно полегчать и WBC, который хоть и неохотно, но все же пытался протолкнуть обязательную защиту по своей линии, хотя и понимал, что это проигрышный вариант для всех сторон.

Официально. Фьюри и Уайт договорились о поединке

Потерпевшим в этой ситуации выглядит и Усик. Ему ведь снова почти подфартило перепрыгнуть через одну ступеньку и досрочно заполучить бой за звание абсолюта, но теперь все же придется доказывать это право в реванше с Джошуа. А это и минус время – непонятно, что будет в этом бою, что случится у Джошуа и Фьюри, не взбредет ли в голову еще что-то «Цыганскому королю», как у него это бывает перед важными поединками – но главное, это риск потерять все, если случится поражение.