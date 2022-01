Джошуа опроверг информацию о том, что он готов взять отступные деньги

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) опроверг слухи, что готов взять отступные деньги, чтобы позволить провести объединительный поединок между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александром Усиком (19-0, 13 KO).

Anthony Joshua fires back at reports that he is "close to accepting" a £15million step-aside deal to enable Tyson Fury vs Oleksandr Usyk…



[ @AnthonyJoshua] pic.twitter.com/46nmJ1ddfQ