Джошуа опроверг информацию о том, что он готов взять отступные деньги

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) опроверг слухи, что готов взять отступные деньги, чтобы позволить провести объединительный поединок между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александром Усиком (19-0, 13 KO).

В общем, перестаньте слушать всякую хе*ню, если только она не исходит от меня. Я сам управляю своей судьбой и своими делами. Я умен и принимаю взвешенные решения на каждом этапе. Не слушайте чепуху из других источников. Если я вам что-то скажу сам, только тогда это будет правдой».