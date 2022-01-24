Джошуа опроверг информацию о том, что он готов взять отступные деньги
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) опроверг слухи, что готов взять отступные деньги, чтобы позволить провести объединительный поединок между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александром Усиком (19-0, 13 KO).
«Знаете, что больше всего бесит во всех этих интервью, которые я вижу? Я вижу, как цитируют то, что я якобы сказал. А я сижу и думаю: «Так я не давал никакого интервью, откуда этот человек взял эту информацию?» Я слышу, как люди говорят: «AJ возьмет 15 млн фунтов стерлингов, чтобы отойти в сторонку». Я пока не подписал никакого контракта, потому что я не видел никакого контракта.
В общем, перестаньте слушать всякую хе*ню, если только она не исходит от меня. Я сам управляю своей судьбой и своими делами. Я умен и принимаю взвешенные решения на каждом этапе. Не слушайте чепуху из других источников. Если я вам что-то скажу сам, только тогда это будет правдой».
Anthony Joshua fires back at reports that he is "close to accepting" a £15million step-aside deal to enable Tyson Fury vs Oleksandr Usyk…— Michael Benson (@MichaelBensonn) January 24, 2022
[ @AnthonyJoshua] pic.twitter.com/46nmJ1ddfQ
Энтони Джошуа обещает вернуть чемпионские пояса в Британию.
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