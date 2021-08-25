Джошуа отреагировал на смелый прогноз Хэя на его бой с Усиком

«Хэймейкер» уверен, что AJ нокаутирует украинца джебом

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в интервью YouTube-каналу Sky Sports прокомментировал прогноз Дэвида Хэя на его предстоящий бой с Александром Усиком (18-0, 13 KO).

Ранее «Хэймейкер» заявил, что 25 сентября Джошуа нокаутирует украинца джебом, а затем еще и заверил, что поединок не продлится дольше шести раундов. По словам чемпиона, у Хэя есть право на собственное мнение, однако сам он не хочет ничего предсказывать.

«Послушайте, сегодня я смотрел бой Эвандера Холифилда против Джеймса Тиллиса. Тиллис говорил, что выйдет и принесет с собой войну, а если победит, то устроит реванш с Тайсоном. Однако он проиграл, по-моему, в пятом раунде. Что бы ни говорил я или другие люди, в конечном итоге значение имеет лишь тот момент, когда ты оказываешься на ринге. Я уважаю слова Хэя, у каждого есть право на свое мнение. Я и сам говорю, что однажды буду парнем, который стоит в сторонке. Но сейчас я желаю Усику отличного тренировочного лагеря, а его команде - хорошей и безопасной поездки. То же самое касается моей команды. Главное, что мы держим бокс на плаву, выйдем туда и устроим хороший бой. Мы здесь ради этого, я здесь ради этого. В конце концов, он здесь ради того же. Я не знаю, как завершится этот поединок. Будет ли это джеб или апперкот. Не знаю, как это будет, но я хочу выйти и устроить отличное шоу для людей, которые придут смотреть бой, поскольку от меня этого ждут».

Энтони Джошуа не будет набирать мышечную массу перед боем с Александром Усиком.