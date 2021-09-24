Джошуа: «План на бой: молиться и выкладываться на полную»

Британский супертяжеловес готов защищать свои титулы от Александра Усика

Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал, что будет делать в бою против украинского претендента Александра Усика (18-0, 13 КО):

«Нет никакого плана на бой. Только победа. Понимаете, о чем я? Потому что заранее не знаешь, что произойдет, когда прилетит первая плюха. Что я могу сказать? Просто молюсь. Вот мой план на бой: молиться и выкладываться на полную. Вот и все, честно. Все просто».

Бой Усик – Джошуа состоится уже завтра, 25 сентября. На нашем сайте смотрите онлайн трансляцию поединка.



Напомним, бывший чемпион мира Энди Руис считает, что Джошуа нокаутирует украинца в первой половине боя. А вот действующий обладатель пояса WBC в супертяжах Тайсон Фьюри сомневается в том, что «Эй Джей» способен победить Усика.