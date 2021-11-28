Джошуа: «Почти каждый день я просыпаюсь с мыслью о реванше с Усиком»

Британец считает, что этот настрой направляет его в нужное русло

Джошуа / Фото: Twitter Энтони Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в интервью iFL TV рассказал, что тяжело вспомнить день, когда он не просыпался с мыслью о реванше с Александром Усиком (19-0, 13 KO):

Почти каждый день я просыпаюсь с мыслью о поединке (с Александром Усиком – XSPORT). Мне не 15 лет, и меня непросто задеть. Я в боксерской среде, и я люблю это. После боя ты засыпаешь с мыслью о сражении. И ты просыпаешься, и это заряжает тебя двигаться в правильном русле. Я о многом думаю – не только о физическом состоянии, но и о ментальной составляющей. Отметим, что Джошуа не против рассмотреть предложение, чтобы уступить Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 KO) право драться с украинцем.

Олег Шумейко-младший