Бой Усик – Фьюри вскоре состоится? Джошуа может взять «отступные» деньги
Джошуа: «Почти каждый день я просыпаюсь с мыслью о реванше с Усиком»
Британец считает, что этот настрой направляет его в нужное русло
28 ноября 17:43
Джошуа / Фото: Twitter Энтони
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в интервью iFL TV рассказал, что тяжело вспомнить день, когда он не просыпался с мыслью о реванше с Александром Усиком
(19-0, 13 KO):
Почти каждый день я просыпаюсь с мыслью о поединке (с Александром Усиком – XSPORT). Мне не 15 лет, и меня непросто задеть. Я в боксерской среде, и я люблю это. После боя ты засыпаешь с мыслью о сражении. И ты просыпаешься, и это заряжает тебя двигаться в правильном русле. Я о многом думаю – не только о физическом состоянии, но и о ментальной составляющей.
Отметим, что Джошуа не против рассмотреть предложение, чтобы уступить Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 KO) право драться с украинцем.