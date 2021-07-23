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Джошуа показал, как под сотней ударов палкой готовится к Усику
Британец выглядит уставшим в конце тренировки
23 июля 22:56
Энтони Джошуа / фото - Insider
Чемпион мира по версиям WBA/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) показал фрагмент подготовки к бою против Александра Усика (18-0, 13 КО).
Британец выглядит уставшим в конце тренировки.
«Готовлюсь к элитным выступлениям в условиях сильной усталости».
Train for elite performances under extreme fatigue pic.twitter.com/5iPWdG2NTl— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) July 23, 2021
Напомним, что поединок супертяжеловесов состоится 25 сентября.
Джошуа ранее поделился мыслями об Усике.