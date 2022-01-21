Джошуа пообещал побить Усика. А что думают об этом букмекеры?

Знакомим вас с котировками на реванш

Фото: Facebook Александра Усика

На апрель 2022 года запланирован реванш между чемпионом мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и бывшим обладателем этих поясов Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Накануне британец пообещал, что побьет украинца и вернет пояса, однако эксперты сильно сомневаются в способности «Эй-Джея» подтвердить слова делом. Так, букмекеры видят Усика большим фаворитом реванша, давая на его победу коэффициент в районе 1,4-1,5. В то же время на Джошуа можно поставить за 2,6-2,8.

25 сентября 2021 года Усик уверенно перебоксировал Джошуа, хотя тогда он выступал в роли андердога.

Что вы думаете, украинец снова деклассирует британца, или же обновленный «Эй-Джей» действительно сумеет стать трехкратным чемпионом мира?