Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
«Джошуа притащит тяжелую артиллерию». Джойс поделился мнением о реванше Усика с Энтони
Британец восхищается мастерством украинского чемпиона
31 октября 17:39
Джо Джойс / Фото: Quensberry Promotions
Британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 KO) обсудил в интервью Youtube каналу Behind The Gloves реванш
обладателя поясов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Второй бой будет в разы сложнее для Усика. Джошуа больше не будет пытаться его перебоксировать. На реванш он выйдет больше, и притащит с собой тяжелую артиллерию.
Но в то же время, по Александру очень непросто попасть. У украинца невероятное количество боев и его мастерство на невероятном уровне. Усик будет знать, какие удары как выбрасывает Энтони. Так еще и стойка левши. Он знает, как справляться с правшами. По первому поединку было заметно, что Александр изучил AJ вдоль и поперек. Ему вообще не понадобилось времени для того, чтобы войти в поединок.
Напомним, что точной даты и места поединка еще нет, но Джошуа не против провести бой в Украине.