«Джошуа притащит тяжелую артиллерию». Джойс поделился мнением о реванше Усика с Энтони

Джо Джойс / Фото: Quensberry Promotions

Британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 KO) обсудил в интервью Youtube каналу Behind The Gloves реванш обладателя поясов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Но в то же время, по Александру очень непросто попасть. У украинца невероятное количество боев и его мастерство на невероятном уровне. Усик будет знать, какие удары как выбрасывает Энтони. Так еще и стойка левши. Он знает, как справляться с правшами. По первому поединку было заметно, что Александр изучил AJ вдоль и поперек. Ему вообще не понадобилось времени для того, чтобы войти в поединок.