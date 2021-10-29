Джошуа: «Усик – Бог прямо сейчас. Как кто-то может мне советовать не драться с лучшим»
«Можно и в Украине». Джошуа понимает, что Усику нужно максимизировать прибыль с последнего боя в статусе чемпиона
Ведь после реванша пояса вернуться к законному владельцу
29 октября 15:01
Александр Усик / Фото: Facebook
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в интервью Youtube каналу iFL TVподелился мнением об организации
реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Этот вопрос лучше задать промоутер и менеджерам. Менеджерская компания делают огромный вклад в мое продвижение и увеличение прибыли. Да мне вообще по боку где драться. Нужно будет поехать в Украину – поеду.
Спрашивайте Усика, ведь он чемпион. Ему нужно отхватить максимум от последнего денежного боя. Ведь я иду за своими поясами, дружище. Новый чемпион идет за победой. Я пытался изучить красоту бокса, но пора вернуться на путь грубой силы.
Также Джошуа назвал Усика Богом дивизиона.