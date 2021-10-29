«Можно и в Украине». Джошуа понимает, что Усику нужно максимизировать прибыль с последнего боя в статусе чемпиона

Ведь после реванша пояса вернуться к законному владельцу

Александр Усик / Фото: Facebook Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в интервью Youtube каналу iFL TVподелился мнением об организации реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO):

Этот вопрос лучше задать промоутер и менеджерам. Менеджерская компания делают огромный вклад в мое продвижение и увеличение прибыли. Да мне вообще по боку где драться. Нужно будет поехать в Украину – поеду. Спрашивайте Усика, ведь он чемпион. Ему нужно отхватить максимум от последнего денежного боя. Ведь я иду за своими поясами, дружище. Новый чемпион идет за победой. Я пытался изучить красоту бокса, но пора вернуться на путь грубой силы. Также Джошуа назвал Усика Богом дивизиона.

Олег Шумейко-младший