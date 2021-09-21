Джошуа рассказал, чему больше всего уделял внимание во время подготовки к бою с Усиком

AJ также затронул тему сгонки веса

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO) рассказал, как он провел тренировочный лагерь, во время подготовки к бою с украинцем Александром Усиком (18-0-0, 13 KO) и чему больше всего уделял внимание. Также AJ затронул тему сгонки веса, которая активно обсуждалась некоторое время назад.

Британца цитирует ESPN:

«Я каждый раз готовлюсь к конкретному сопернику. Мы со спарринг-партнерами старались проводить побольше раундов. Когда ты готовишься нокаутировать своего соперника за три или четыре раунда, то и подготовка проходит по-другому. Честно говоря, в этом лагере я провел очень много спаррингов, в которых мы отрабатывали разные направления. Так что возможно я потерял вес, так как очень много работал в ринге. Не то, чтобы я бегал и стремился к потере веса. Просто мы много работали в ринге. Во время спарринга отрабатываются основы будущего боя».

Энтони Джошуа назвал главное преимущество Александра Усика.