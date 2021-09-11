Тренер Сиренко заявил, что украинец готов драться с Джошуа, Усиком и другими топами хэвивейта
Джошуа рассказал, готов ли он расстаться с титулом WBO во избежание боя с Усиком
AJ считает поединок с украинцем действительно интересным
16:10
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что никогда не задумывался об отказе от пояса WBO, чтобы избежать поединка с обязательным претендентом на титул организации, украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Если честно, я вообще не думал о том, чтобы освободить титул WBO. А для чего? Каждый бой будет тяжелым. Если бы я сделал титул вакантным, то ради чего? Так что в этом не было никакого смысла. На самом деле не было никаких причин, меня не ожидали более крупные бои.
Это просто большой поединок. С поясами или без, но это отличный бой, правильно? Титулы делают его еще более интересным».
Энтони Джошуа уверен в своей победе в потенциальном поединке с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).