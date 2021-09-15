Джошуа рассказал об отношении к движению Black Lives Matter

Британец готов встать на колено в ринге

Фото: BBC

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал об отношении к движению Black Lives Matter (общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих), суть которого состоит в преклонении колена перед началом какого-то общественного события. Слова британца приводит Sky:

«На мой взгляд, тут нет никакой политики. Это далеко от политики. Этот шаг нужен для перемен к лучшему. Это не про политику, не про лишение кого-то финансирования или назначение кому-то финансирования. Это про то, чтобы будущее стало лучше для моих детей, для твоих детей, для детей из далекого будущего. Это создает гармонию. Потому что разделение людей разжигает войну. Встал бы я на колено в ринге? Да, 100 процентов. Я встал бы на него где угодно».

25 сентября Джошуа проведет бой против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО), который недавно снялся в скандальном клипе.