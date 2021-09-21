Джошуа сравнил Усика с Холифилдом: «Александр погружается глубже»

AJ считает, что украинец рискует сильнее, чем в свое время легендарный американец

Энтони Джошуа / фото - standard.co.uk

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO) считает, что его следующий соперник украинец Александр Усик (18-0-0, 13 KO) рискует сильнее, чем в свое время Эвандер Холифилд, так как после перехода в хэвивейт из крузервейта сразится за титул в третьем бою, тогда как легендарный американец сделал это только в седьмом поединке.

AJ цитирует портал theguardian.com:

«Усик хорошо показал себя в супертяжелом весе. Разница между ним и Холифилдом в том, что Эвандер после перехода из первого тяжелого дивизиона провел шесть поединков перед тем, как сразился за титул. Это был поединок против Бастера Дуглас. Усик дрался с двумя супертяжами. Так что погружается глубже. Видимо, Усик верит в себя. Это нормально, когда ты плывешь на глубине, вместо того чтобы держаться на воде, ведь ты все равно можешь попасть в течение и утонуть. И ты также можешь глубоко погрузиться и попытаться выжить. Поэтому желаю ему удачи».

Энтони Джошуа не считает превосходство в габаритах, главным своим преимуществом в бою с Александром Усиком.