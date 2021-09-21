Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 4
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Удинезе - Наполи 0:4 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Барселона - Гранада 1:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:15 Ужгород - Нива Т 0:2 Окончен
Хоккей (2 события из 8) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Донбасс - Белый Барс 12:2 Окончен
19:30 Мариуполь - Сокол 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Интер -:- Запланирован
21:45 Аталанта - Сассуоло -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Хетафе - Атлетико -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 6) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Рулав Одд -:- Запланирован
Футбол (4 события из 18) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Специя - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Милан - Венеция -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Севилья - Валенсия -:- Запланирован
23:00 Реал - Мальорка -:- Запланирован

Джошуа сравнил Усика с Холифилдом: «Александр погружается глубже»

AJ считает, что украинец рискует сильнее, чем в свое время легендарный американец
Бокс Профессиональный бокс
10:50
Джошуа сравнил Усика с Холифилдом: «Александр погружается глубже»
Энтони Джошуа / фото - standard.co.uk

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO) считает, что его следующий соперник украинец Александр Усик (18-0-0, 13 KO) рискует сильнее, чем в свое время Эвандер Холифилд, так как после перехода в хэвивейт из крузервейта сразится за титул в третьем бою, тогда как легендарный американец сделал это только в седьмом поединке.

AJ цитирует портал theguardian.com:

«Усик хорошо показал себя в супертяжелом весе. Разница между ним и Холифилдом в том, что Эвандер после перехода из первого тяжелого дивизиона провел шесть поединков перед тем, как сразился за титул. Это был поединок против Бастера Дуглас.

Усик дрался с двумя супертяжами. Так что погружается глубже. Видимо, Усик верит в себя. Это нормально, когда ты плывешь на глубине, вместо того чтобы держаться на воде, ведь ты все равно можешь попасть в течение и утонуть. И ты также можешь глубоко погрузиться и попытаться выжить. Поэтому желаю ему удачи».

Энтони Джошуа не считает превосходство в габаритах, главным своим преимуществом в бою с Александром Усиком.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Эвандер Холифилд

Комментарии 2

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
21 сентября 2021г. 11:13
Теперь очередь Усику. Может и он скажет что он настолько сильный и в прекрасной форме, что не думает о бое с Джошуа, а думает о какой то школе.
0 0
Ответить
21 сентября 2021г. 11:08
Джошуа в открытую говорить, что Усику еще рано было выйти против него. Это покажет бой.
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Редкач о бое Джошуа – Усик: «Саша его вынесет за 3-7 раундов»
Редкач о бое Джошуа – Усик: «Саша его вынесет за 3-7 раундов»
Бокс Профессиональный бокс
11:36
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Бокс Профессиональный бокс
10:00
Джошуа не считает превосходство в габаритах, главным своим преимуществом в бою с Усиком
Джошуа не считает превосходство в габаритах, главным своим преимуществом в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
09:15
Джошуа рассказал, чему больше всего уделял внимание во время подготовки к бою с Усиком
Джошуа рассказал, чему больше всего уделял внимание во время подготовки к бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
08:54
Усик: «У меня был хороший лагерь, а в какой форме я буду, вы увидите»
Усик: «У меня был хороший лагерь, а в какой форме я буду, вы увидите»
Бокс Профессиональный бокс
07:24
3
Джошуа назвал главное преимущество Усика
Джошуа назвал главное преимущество Усика
Бокс Профессиональный бокс
07:15

Новости: Бокс

Редкач о бое Джошуа – Усик: «Саша его вынесет за 3-7 раундов»
Редкач о бое Джошуа – Усик: «Саша его вынесет за 3-7 раундов»
Профессиональный бокс
11:36
Джошуа сравнил Усика с Холифилдом: «Александр погружается глубже»
Джошуа сравнил Усика с Холифилдом: «Александр погружается глубже»
Профессиональный бокс
10:50
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Профессиональный бокс
10:00
Джошуа не считает превосходство в габаритах, главным своим преимуществом в бою с Усиком
Джошуа не считает превосходство в габаритах, главным своим преимуществом в бою с Усиком
Профессиональный бокс
09:15
Поединок Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа снова перенесут
Поединок Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа снова перенесут
Профессиональный бокс
08:59
Джошуа рассказал, чему больше всего уделял внимание во время подготовки к бою с Усиком
Джошуа рассказал, чему больше всего уделял внимание во время подготовки к бою с Усиком
Профессиональный бокс
08:54
Плант обещает стать новым лицом бокса после победы над Канело
Плант обещает стать новым лицом бокса после победы над Канело
Профессиональный бокс
07:55
Усик: «У меня был хороший лагерь, а в какой форме я буду, вы увидите»
Усик: «У меня был хороший лагерь, а в какой форме я буду, вы увидите»
Профессиональный бокс
07:24
Джошуа назвал главное преимущество Усика
Джошуа назвал главное преимущество Усика
Профессиональный бокс
07:15
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 16:00
41
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости