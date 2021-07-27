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Джошуа: «Среди супертяжей мне нравится только Владимир Кличко»

Британец – об уважении к партнерам по дивизиону
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 18:47
Джошуа: «Среди супертяжей мне нравится только Владимир Кличко»
Энтони Джошуа / фото - Sky Sports

Лидер супертяжелого веса, британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в интервью порталу Sky Sports рассказал об уважении к партнерам по дивизиону.

«Среди боксеров хэвивейта мне нравится только Владимир Кличко, он крутой. Больше я не смотрю ни на кого из моей индустрии в таком ключе. Они лишь люди, с которыми я хочу подраться. У меня особо не было времени, чтобы их лучше узнать. И я ни с кем из них не дружу. В конце концов, они все враги для меня».

Напомним, ранее Джошуа заявил, что готов подраться с Тайсоном Фьюри без поясов.

 

 

Михаил Рыбак
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа

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