Джошуа: «Уайлдер просто не был готов драться со мной»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) прокомментировал несостоявшийся поединок против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO).

Need I say more! Let’s put this “ AJ ducked “ saga to rest. I respect wilder he’s a good fighter. He just wasn’t ready to fight me! If you don’t believe me. See below https://t.co/FhFO2v2rel