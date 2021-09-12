Джошуа: «Усик – отличный боксер, который заставляет меня совершенствоваться»

Британский чемпион не недооценивает мастерство украинца

Энтони Джошуа / Фото: Twitter Джошуа

Обладатель поясов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) заявил в интервью Daily Mail, что не обращает внимание на разницу в габаритах с Александром Усиком (18-0, 13 KO) накануне боя с украинцем:



Многие говорят про габариты. Про то, что хороший большой боксер всегда побьет хорошего маленького боксера. Но если на ринге имеет значение только это, тогда почему я просыпаюсь рано утром и так усердно тренируюсь? Для чего я сижу в ледяной ванне? Просто я знаю, что мне бросит вызов отличный боксер, который заставляет меня работать со страстью, чтобы совершенствоваться и становиться лучше.

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.