Джошуа: «Усик – великолепный претендент на титул в супертяжелом весе»

Британец считает, что украинец заслужил шанса сразиться за чемпионский пояс в хэвивейте

Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT

Обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) рассказал в интеврью Youtube каналу Sky Sports Boxing, что экс-абсолютный чемпион мира в крузвейте Александр Усик (18-0, 13 KO) достоин шанса сразиться за титул в «королевском» дивизионе:



Усик – великолепный претендент на титул в супертяжелом весе. Хотя он был чемпионом мира в первом тяжелом дивизионе, но Усик – замечательный претендент и в хэвивейте. Я намерен проделать хорошую работу и уладить свои дела, поскольку смотрю в сторону других вещей.

Напомним, что промоутер Усик Александр Красюк заверил, что украинец знает, как победить AJ.