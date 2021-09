Джошуа: «В прошлом бойцы не ругались в Twitter, а дрались друг с другом»

Энтони Джошуа / фото - Matchroom Boxing

Чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) вспомнил старые времена в боксе, когда бойцы выявляли лучшего не в переписках в социальных сетях, а в ринге.

Anthony Joshua: "I love boxing of the old school. In this day and age we talk about Dillian Whyte and Tyson Fury going back and forth on Twitter… Why don't we just fight and the winner gets the respect? That's what they used to do, they used to fight each other." [@IFLTV]