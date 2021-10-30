Джошуа: «В США не уважают бойцов из Европы»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в интервью YouTube-каналу IFL TV признался, что для него стала откровением поездка в Соединенные Штаты в 2019 году из-за отношения тамошних болельщиков к европейским бойцам.

Бл*ть, я ведь дерусь со всеми, поскольку понимаю, насколько это важно для бокса в супертяжелом весе! И особенно это важно для британского бокса, ведь мы никогда не славились тяжеловесами.

Люди критикуют британских тяжей. Они никогда не уважали европейский стиль. Но мне наср*ть, потому что я хочу представлять Соединенное Королевство. Люди критиковали меня с моего первого появления на пресс-конференции перед боем с Гари Корнишем [в 2015 году] и признали только после поражения Руису.

Когда я прилетел в Штаты, то начал понимать, что люди смотрят на меня как на что-то непристойное. И это интересно, потому что на тот момент я находился на вершине. Но это приводит в чувство, и сейчас это помогает мне».