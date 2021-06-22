Джошуа: «Я элитный боец, а не один из тех мешков, которых нокаутировал Уайлдер»

Британец заявил, что американец в перечень лучших боксеров не входит

Энтони Джошуа / Фото: boxingscene.com Чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в интервью Sky Sports ответил Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 KO), который ранее пообещал нокаутировать британца.

Я боец элитного уровня, а не один из тех мешков, которых он нокаутировал. Ему лучше следить за тем, что он говорит, ведь когда наступит мой с ним день, я знаю, что у меня получится сделать. Он же никакой не элитный боец. Напомним, что 24 июля Уайлдера ждет трилогия с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Олег Шумейко-младший