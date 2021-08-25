Джошуа: «Я молюсь о том, чтобы одержать победу над Усиком»

Британский боксер жаждет победы над украинцем

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в интервью YouTube-каналу Sky Sports заявил, что очень хочет победить обязательного претендента на титул WBO Александра Усика (18-0, 13 KO), с которым подерется 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

«Это очередной волнительный момент для боксерского мира, для меня и моих болельщиков. Что я могу сказать? Как я уже говорил, это делает тебя скромным. Меня до сих пор сбивает с толку то, что происходит в боксерской индустрии, и то, что я являюсь частью этого. Это потрясающий опыт: я стою посреди стадиона «Тоттенхэм Хотспур», и он принадлежит нам. Это просто безумие. Через 4-5 недель здесь не будет пустых мест. Это будет дико. Я молюсь, молюсь и еще молюсь о том, чтобы одержать победу. В конечном итоге это самое главное. Я очень хочу победить».

Энтони Джошуа отреагировал на смелый прогноз Дэвида Хэя на его бой с Александром Усиком.