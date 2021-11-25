Джошуа: «Я намерен вернуть энергию времен боя с Кличко»

AJ собирается вернуться к агрессивному стилю бокса

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) заявил, что собирается вернуться к агрессивному стилю, который он использовал в бою против украинца Владимира Кличко.

Джошуа цитирует портал thesun.co.uk:

«Я намерен вернуть энергию времен боя с Кличко. Однако я не буду углубляться в свои тренировки и все такое. На тот момент я не знал, какой бой меня ждет. Только теперь я оглядываюсь назад и при этом вижу поединки а-ля Уайлдер – Фьюри. Прошло много времени с тех пор, как у нас был подобный бой. Таких поединков не было с 2017 года. Это была война».

Роберт Гарсия высказал мнение о том, чего не хватало Энтони Джошуа в проигранном бою с Александром Усиком (19-0, 13 КО).