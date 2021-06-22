Джошуа: «Я элитный боец, а не один из тех мешков, которых нокаутировал Уайлдер»
Джошуа: «Я обязан выиграть поединок с Усиком, потому что должен стать бесспорным чемпионом»
Титулованный британец – о предстоящем мегафайте с украинцем
17:49
Энтони Джошуа / Фото - skysports.comЧемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) поделился мыслями о предстоящем поединке с украинским претендентом Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Цитирует Джошуа Boxinginsider.
«Я хотел провести бой в августе, но моя команда настояла на том, чтобы перенести бой на более поздний срок. Просто изначально мы готовились под одного соперника, а теперь нужно все перестраивать под другого. Я обязан выиграть поединок с Усиком, потому что должен стать бесспорным чемпионом. Я в следующем бою должен был побороться за все пояса в нашем дивизионе, но теперь у меня на пути стоит Усик. Это сложный поединок. Не забывайте, что мне придется встретиться с бывшим абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Я не боюсь никого из них. Он не покажет то, что я не видел раньше. Две руки, две ноги, мозг и немного сердца. Он хороший боец, я бросаю себе вызов на тренировке. Так что, да, давайте сделаем это».
Напомним, поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения поединка с наибольшей вероятность станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.
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