Джойс: «Готовился к бою с Такамом, словно впереди бой с Усиком»

Джо Джойс / фото - WBN

Британский проспект супертяжелого дивизиона Джо Джойс (12-0, 11 КО) прокомментировал свою подготовку к возвращению в ринг боем против ветерана Карлоса Такама (39-5-1, 28 КО). Боксер все еще рассчитывает подраться против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Слова Джойса приводит WBN.

У Уайлдера новый тренер. Вопрос в том, удастся ли им внести какие-то поправки, будет ли в ринге другая версия Деонтея. А ещё у него есть тот самый шанс в виде нокаутирующего удара. Но в плане техники между ними пропасть. Для Фьюри вновь побить Уайлдера — пустая формальность. Но я считаю этот бой интересным, ведь Уайлдер всегда опасен.

Хочу драться с Энтони Джошуа или Фьюри за чемпионский титул. Пускай я буду андердогом, но мне это точно не впервой. В этом даже есть свои плюсы — намного меньше давления».