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Джойс: «Готовился к бою с Такамом, словно впереди бой с Усиком»

Британец не оставляет надежд подраться против украинца
Бокс Профессиональный бокс
08:35
Джойс: «Готовился к бою с Такамом, словно впереди бой с Усиком»
Джо Джойс / фото - WBN

Британский проспект супертяжелого дивизиона Джо Джойс (12-0, 11 КО) прокомментировал свою подготовку к возвращению в ринг боем против ветерана Карлоса Такама (39-5-1, 28 КО). Боксер все еще рассчитывает подраться против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Слова Джойса приводит WBN.

«Думал, будет бой с Усиком. Уже даже начал подготовку. Попробовал кое-какие заготовки под левшу. Но это профибокс. Здесь все очень непредсказуемо. Никогда не знаешь, что произойдёт завтра. Но я оставался в форме, исключил из рациона орешки и пивасик, так что я в отличной форме. Мне предстоит бой с Такамом, но готовился к нему я так, словно впереди бой с Усиком. Прогноз? Я побью Такама, так что не проморгайте! А затем пойду смотреть бой Тайсон Фьюри vs Деонтей Уайлдер 3.

У Уайлдера новый тренер. Вопрос в том, удастся ли им внести какие-то поправки, будет ли в ринге другая версия Деонтея. А ещё у него есть тот самый шанс в виде нокаутирующего удара. Но в плане техники между ними пропасть. Для Фьюри вновь побить Уайлдера — пустая формальность. Но я считаю этот бой интересным, ведь Уайлдер всегда опасен.

Хочу драться с Энтони Джошуа или Фьюри за чемпионский титул. Пускай я буду андердогом, но мне это точно не впервой. В этом даже есть свои плюсы — намного меньше давления».

Джойс ранее объяснил, как Усик может победить Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Антон Кривенко
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Теги

Александр Усик Джо Джойс Карлос Такам

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