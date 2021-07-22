Джойс: «Готовился к поединку с Усиком. Уверен, что достоин к поединкам с лучшими»
Супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 KO) признался в интервью Talk SPORT, что надеется в скором времени получить возможность подраться с лучшими бойцами «королевского» дивизиона.
Я готовился к поединку с Усиком. Спарринговал с боксером с леворукой стойкой в тренировочном лагере. Но планы поменялись и мне предстоит драться с Такамом. Я никогда не был уверен, что поединок с Александром состоится, так что просто ожидал того, как разрешаться дела.
Я поздно начала свою карьеру – в 22 года. Я уже более 10 лет в спорте и все еще совершенствуюсь и учусь чему-то новому. Но я уверен, что готов к поединкам с лучшими. Я просто жду такой возможности.
Давайте надеяться, что мне не придется ждать титульного боя до 2023 года. Бокс – хитрый бизнес, ты никогда не знаешь, что произойдет.
Напомним, что в хэвивейте вскоре пройдет два титульных поединка – 25 сентября в ринге сойдутся Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) против Александра Усика (18-0, 13 KO), а 9 октября трилогию проведут Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO).