Джойс: «Готовился к поединку с Усиком. Уверен, что достоин к поединкам с лучшими»

Джо Джойс / Фото: twitter.com/boxingscene

Супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 KO) признался в интервью Talk SPORT, что надеется в скором времени получить возможность подраться с лучшими бойцами «королевского» дивизиона.



Я поздно начала свою карьеру – в 22 года. Я уже более 10 лет в спорте и все еще совершенствуюсь и учусь чему-то новому. Но я уверен, что готов к поединкам с лучшими. Я просто жду такой возможности.

Давайте надеяться, что мне не придется ждать титульного боя до 2023 года. Бокс – хитрый бизнес, ты никогда не знаешь, что произойдет.