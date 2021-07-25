Джойс изъявил желание провести бой с Усиком или Джошуа

Британец хочет титульный поединок

Джо Джойс / фото - boxingnews24.com

Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) сохранил за собой статус обязательного претендента на титул WBO, остановив в шестом раунде ветерана Карлоса Такама (39-6-1, 28 КО).

После 13-ой победы кряду «Джаггернаут» в интервью BT Sport выразил намерение в следующем бою встретиться с триумфатором грядущего титульного поединка между Джошуа и Усиком, который состоится 25-го сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

«Я хочу заполучить бой с Эй Джеем или Усиком! Мне больше не нужны проверки. Я начал с самого дна и уверенно пробил себе путь наверх».

Карлос Такам поделился эмоциями после досрочного поражения в бою с Джо Джойсом.