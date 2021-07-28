Джойс хочет Усика или Джошуа, но ему максимум светит Уайт или Руис

Такое мнение выразил эксперт стриминга DAZN Крис Манникс

Фото: Bad Left Hook

После победы над Карлосом Такамом британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) получил статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBO.

Джойс надеется, что это позволит ему встретиться с победителем боя Александр Усик – Энтони Джошуа. Однако эксперт стриминга DAZN Крис Манникс имеет на этот счет другое мнение:

«Во-первых, никто не знает, кто на тот момент будет владеть титулом. Во-вторых, Джойс сейчас в слишком хорошей позиции, чтобы просто сидеть без дела. У него множество крутых денежных вариантов. Пускай я и говорю не о титульных боях, зато деньги на кону будут очень серьезные. Если мы говорим о поединке в США, то невероятным получился бы бой с Энди Руисом-младшим. Если мы говорим о домашнем противостоянии, то самый крутой выбор – Диллиан Уайт. Тем более, что тот готовится провести в августе или сентябре свой следующий поединок. Это значит, что в начале 2022 года в Британии можно сделать колоссальное событие – схватку Джойса и Уайта».

Бой Усик – Джошуа пройдет 25 сентября. На кону будут стоять титулы Энтони по версиям WBA, WBO, IBF, IBO. В случае победы украинца, Джойсу точно не светит поединок за пояс WBO, ведь Усик и Джошуа проведут незамедлительный реванш.