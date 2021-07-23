Джойс: «Такам - зверь, он всегда в форме»
Джойс перевесил Такама на взвешивании
Британец на 5 лет младше камерунца
23 июля 20:07
Джойс и Такам
Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) и камерунец Карлос Такам (39-5-1, 28 КО) взвесились накануне поединка.
35-летний Джойс оказался ровно на 7 килограмм тяжелее 40-летнего оппонента. 119,7 килограмм против 112,7.
Отметим, что бой пройдет за титул интернационального чемпиона по версии WBO и чемпиона по версии WBC Silver в супертяжелом весе.
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