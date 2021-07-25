Такам - о поражении Джойсу: «Когда я хотел пойти вперед, рефери остановил бой»
Джойс остановил Такама и требует победителя боя Джошуа – Усик. Лучшие моменты поединка
Бой закончился в шестом раунде
09:08
Фото: twitter.com/frankwarren_tv
Британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) победил француза камерунского происхождения Карлоса Такама (39-6-1, 28 КО).
Видео лучших моментов боя
Теперь Джойс рассчитывается встретиться с победителем поединка Александр Усик – Энтони Джошуа, которые подерутся 25 сентября.
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