Уоррен: «Победителю боя Джошуа – Усик придется встретиться с Джойсом или оставить титул»

Промоутер утверждает, что его подопечный станет обязательным претендентом на титул WBO



Фрэнк Уоррен / фото - ringtv.com

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО), утверждает, что его подопечный после победы в бою с французом Карлосом Такамом (39-5-1, 28 КО) станет обязательным претендентом на чемпионский титул по версии WBO, а если победитель поединка между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО) откажутся разделить с Джойсом ринг, то ему придется отказаться от титула.

Промоутера цитирует портал mirror.co.uk:

«Мы все упорно работали, чтобы прийти в то место, где сейчас находимся. Джойс на пороге чего-то большого. У Джо была потрясающая любительская карьера. У него отняли золотую медаль в финале олимпийских игр, а сейчас он не победим в качестве профессионала. В бою с Карлосом, я хочу, чтобы он показал отличное выступление, сделал заявление и продемонстрировал всем, что способен стать чемпионом мира. Сейчас в супертяжелом весе все немного запутано. Джошуа должен был объединить титулы в бою с Фьюри, но теперь Тайсон проведет поединок с Деонтеем в октябре, а Энтони встретится с Усиком в сентябре. Тем временем следующее поколение тяжеловесов уже выстроилось в очередь, заняв свои позиции в качестве обязательных претендентов. Если Джо победит Такама, то станет обязательным претендентом на чемпионский титул по версии WBO. Победителю боя Джошуа - Усик придется встретиться с Джойсом или оставить титул».

Фрэнк Уоррен объяснил, почему бой против Карлоса Такама важен для Джо Джойса.