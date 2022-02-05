Паркер и Джойс могут провести поединок в мае
Джойс: «Посмотрим, есть ли у Джошуа голод, чтобы показать хорошее выступление и побить Усика»
Топовый британец – о решении своего соотечественника не брать отступные
08:56
Джо Джойс / Фото - boxingscene.comНепобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions поделился мнением по поводу решения своего соотечественника Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) провести незамедлительный реванш с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO), вместо того чтобы взять отступные и дать добро украинцу выйти в ринг с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
«Мы говорим о миллионах за то, чтобы просто отойти в сторону и не драться. Это типа так: «Хорошо, вы дадите мне денег? Окей, спасибо». Безусловно, ситуация такова, но Джошуа, естественно, думает о наследии».
«Я думаю, что он согласится на реванш. Посмотрим, есть ли у него голод, чтобы показать хорошее выступление и побить Усика в их втором поединке. Я жду этого боя».
Ранее сообщалось, что за отказ от реванша с Усиком британцу предлагали 15 миллионов фунтов стерлингов.
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