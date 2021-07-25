Джойс прокомментировал решение рефери остановить его бой с Такамом

Поединок завершился в шестом раунде

Джо Джойс / фото - skysports.com

Топовый британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью YouTube-каналу SecondsOut заявил, что согласен с решением рефери его поединка с Карлосом Такамом (39-6-1, 28 КО) остановить бой в шестом раунде, несмотря на то, что до этого франко-камерунский боксер не падал и продолжал стоять под ударами, хотя и не отвечал на них.

«Я увидел, что потряс Такама, и воспользовался возможностью его финишировать. Возможно, в конечном итоге решение судьи кажется спорным, но я выбросил около 20 безответных ударов. Так что здесь все на усмотрение рефери, и я согласен с его решением. Я думаю, что это было правильное время для остановки. Такам - воин, он бы не упал просто так. Возможно, его угол выбросил бы полотенце. Я воспользовался своей возможностью и пошел за ним».

Джо Джойс поделился мнением о своем выступлении в бою с Карлосом Такамом.