Джойс рассказал, на что Джошуа должен обратить внимание перед боем с Усиком

Британец не понаслышке знает о боксерских способностях украинца

Джо Джойс / фото - boxingnews24.com

Британец Джо Джойс (13-0, 12 КО) рассказал, на что его соотечественник, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) должен обратить особое внимание во время подготовки к поединку с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 KO).

Отметим, что Джойс не понаслышке знает о боксерских способностях Усика. Бойцы провели поединок в марте 2013 года в Лондоне, в рамках полупрофессиональной лиги WSB. Тогда победу решением судей одержал Александр.

Джойса цитирует портал boxing247.com:

«Усик боксирует в позиции левши. Левша - проблема для большинства бойцов. Боксеры, которые стоят в правосторонней стойке, всегда являются проблемой, но Усик совсем на другом уровне. Его работа ног, это то, о чем Джошуа должен беспокоиться больше всего. Ноги Усика очень хороши. Он хитрый левша. Когда Энтони окажется с ним в ринге, то поймет, почему это будет трудная ночь для него».

Джо Джойс изъявил желание провести бой с Александром Усиком или Энтони Джошуа.