Джойс: «Спарринг-партнерам Головкина нужно было носить бронежилеты»

Джонс, Головкин и Джойс / Фото: S-Jam Boxing

Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 KO) поделился воспоминаниями с essentiallysports.com о чемпионе мира по версии IBF в среднем весе Геннадии Головкине (41-1-1, 36 KO)



Но классика – это когда он издали бросил баскетбольный мяч, сидя на земле, и попал прямо в корзину. Весьма впечатляюще наблюдать за спаррингами Головкина. Его спарринг-партнерам нужно было носить бронежилеты. Это было летально! Спарринговал ли я с Головкиным? Нет. Это было бы нечестно… по отношению ко мне.