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Джойс: «Спарринг-партнерам Головкина нужно было носить бронежилеты»
Британец вспомнил о временах тренировок с GGG
12:01
Джонс, Головкин и Джойс / Фото: S-Jam Boxing
Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 KO) поделился воспоминаниями с essentiallysports.com о чемпионе мира по версии IBF в среднем весе Геннадии Головкине (41-1-1, 36 KO)
Головкин хорош. Он мне нравится. Порой ему нравится проводить тренировки, и однажды он сказал мне: «Эй, Джо, у меня есть для тебя подарок». Я такой: «Что в этот раз?» У него были гири, и он заявил: «Мы будем заниматься этим».
Но классика – это когда он издали бросил баскетбольный мяч, сидя на земле, и попал прямо в корзину. Весьма впечатляюще наблюдать за спаррингами Головкина. Его спарринг-партнерам нужно было носить бронежилеты. Это было летально! Спарринговал ли я с Головкиным? Нет. Это было бы нечестно… по отношению ко мне.
Напомним, ранее Джойс рассказал об ожиданиях от предстоящего поединка с Карлосом Такамом (39-5-1, 28 KO).