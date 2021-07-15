Тони Йока может стать следующим соперником Джойса
Джойс ставит на поражение Усика нокаутом в бою с Джошуа
Британец не сомневается в своем соотечественнике
16:40
Джо Джойс / фото - boxingscene.com
Контендер тяжелого веса Джо Джойс (12-0, 11 КО), как без пяти минут обязательный претендент чемпионский пояс, прокомментировал надвигающееся противостояние между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Джойса цитирует издательство boxingscene.com:
«Я вижу в Усике опасного соперника для него, но, Энтони его все равно должен побеждать нокаутом. Это тяжелый вес, всякое может случиться, но одно могу сказать точно: Усик действительно серьезный соперник. Он победитель Олимпиады, соответственно с очень хорошей школой, плюс еще и левша, так что он точно устроит нелегкий бой Джошуа за счет своих умений постоянно кружить по рингу и сыпать удары.
Но мой прогноз - рано или поздно Джошуа его достанет».
Джо Джойс убежден, что Александр Усик даст Энтони Джошуа тяжелый бой.
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