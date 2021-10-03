Джойс: «Требую от МОК наградить меня золотой медалью Рио-2016»
Джойс: «У меня сложный стиль ведения боя для Усика»
Британский супертяж объяснил, почему украинец отказался от боя с ним
3 октября 10:53
Джо Джойс / фото - Getty Images
Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) поделился мыслями, почему чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) выбрал в приоритетные соперники Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), а не его. Цитирует Джойса портал BoxingScene.
«Я думаю, что Энтони подходит Усику лучше, по сравнению со мной, если говорить о стиле. У меня сложный стиль ведения боя для Усика. Вот почему он терпеливо ждал возможности встретиться с Джошуа и отклонял возможность провести бой со мной».
Напомним, Боб Арум считает, что Усик не сможет победить Фьюри.