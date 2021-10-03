Промоутер Фьюри: «С Тайсоном Усик не смог бы сделать то же, что с Джошуа»

Боб Арум считает, что сравнивать двух британцев нельзя

Боб Арум / фото - Getty Images Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (42-1-1, 41 КО), в интервью порталу WBN заявил, что его подопечный победил бы обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО). «Я думаю, что в этом бою нужно отдать предпочтение Фьюри, потому что он очень хороший боксер, а разница в габаритах между ними – огромная. Безусловно, Усик бы не смог сделать с Фьюри то же самое, что с Джошуа. Это было бы интересное противостояние. Возможно, этот бой состоится, но я не вижу у Усика боеприпасов, необходимых для победы над Фьюри. Вероятно, если бы не реванш Джошуа с Усиком, мы бы перешли к поединку с Александром сразу после трилогии с Уайлдером. Однако у них есть договоренность о реванше». Напомним, Майк Тайсон заявил, что хотел бы посмотреть бой Усика с Уайлдером или Руисом.