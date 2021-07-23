Джойс: «У Усика однозначно есть несколько козырей в рукаве для Джошуа»

Александр Усик / Фото: instagram.com/usykaa

Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 KO) в интервью Youtube-каналу Pro Boxing Fans поделился мнением о поединке обладателя титулов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) с Александром Усиком (18-0, 13 KO):



Я считаю, что бой Джошуа – Усик будет тяжелым. Мне кажется, что Джошуа победит, но не знаю. У Усика однозначно есть несколько козырей в рукаве. Так что я с нетерпением жду этого поединка, чтобы посмотреть, как он сложится, ведь потенциально я могу встретиться с победителем.