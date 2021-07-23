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Джойс: «У Усика однозначно есть несколько козырей в рукаве для Джошуа»
Джо поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка в хэвивейте
23 июля 14:55
Александр Усик / Фото: instagram.com/usykaa
Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 KO) в интервью Youtube-каналу Pro Boxing Fans поделился мнением о поединке обладателя титулов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) с Александром Усиком (18-0, 13 KO):
Возможно, мне придется провести еще несколько боев перед титульником. Я не знаю, посмотрим. Это может быть и мой следующий поединок. Если Джошуа победит Усика, а Фьюри – Уайлдера, то они, возможно, подерутся друг с другом. Может быть, я проведу промежуточный бой. Не знаю, что произойдет, но я готов.
Я считаю, что бой Джошуа – Усик будет тяжелым. Мне кажется, что Джошуа победит, но не знаю. У Усика однозначно есть несколько козырей в рукаве. Так что я с нетерпением жду этого поединка, чтобы посмотреть, как он сложится, ведь потенциально я могу встретиться с победителем.
Джойс с Карлосом Такамом (39-5-1, 28 KO) провели дуэль взглядов накануне поединка.
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