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Стронгмен. Лига Чемпионов 2018

Джойс: «Уайт изо всех сил пытался донести правый оверхенд, но Фьюри был сосредоточен»

Британец поделился впечатлениями после победы «Цыганского Короля» над соотечественником
Бокс Профессиональный бокс
11:30
Джойс: «Уайт изо всех сил пытался донести правый оверхенд, но Фьюри был сосредоточен»
Фото: Getty Images

Непобежденный супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью Behind The Gloves поделился впечатлениями после победы чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) над Диллианом Уайтом (28-3, 19 KO).

«Это был отличный бой. Я думал, что Фьюри сделает свое дело, но у Уайта всегда есть потенциал. Диллиан выбрасывал свои лучшие удары, использовал немного грязную тактику, встал в стойку левши, пытаясь запутать Фьюри. У него была хорошая защита, и я считаю, что это был увлекательный поединок для просмотра.

Но Фьюри за счет дистанции и отвлекающих ударов приступил к работе. Он нанес несколько ударов по корпусу. Они обменивались ударами по корпусу. Диллиан изо всех сил пытался донести правый оверхенд, сделать бой хаотичным, но Фьюри был очень сосредоточен. Ему удалось начать доносить джебы с дистанции. Даже я не увидел этот апперкот – пуф! Я думал, что Диллиан не поднимется. Он поднялся, но бой был закончен».

Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде.

Рене Тер Велде
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Тайсон Фьюри Диллиан Уайт Джо Джойс

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