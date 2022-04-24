Джойс: «Уайт изо всех сил пытался донести правый оверхенд, но Фьюри был сосредоточен»

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Непобежденный супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью Behind The Gloves поделился впечатлениями после победы чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) над Диллианом Уайтом (28-3, 19 KO).

Но Фьюри за счет дистанции и отвлекающих ударов приступил к работе. Он нанес несколько ударов по корпусу. Они обменивались ударами по корпусу. Диллиан изо всех сил пытался донести правый оверхенд, сделать бой хаотичным, но Фьюри был очень сосредоточен. Ему удалось начать доносить джебы с дистанции. Даже я не увидел этот апперкот – пуф! Я думал, что Диллиан не поднимется. Он поднялся, но бой был закончен».