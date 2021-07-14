Джойс: «Усик - отличный боксер, и он даст Джошуа тяжелый бой»

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Небитый британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves поделился своими мыслями о предстоящем поединке между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обязательным претендентом на титул WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО), который должен состояться 25 сентября в Великобритании.

Энтони тоже обладает быстрыми руками. Я думаю, рано или поздно он сократит дистанцию, загонит Усик в угол и, возможно, донесет мощный удар.

Это интересный для зрителей бой. Я считаю, что Усик - отличный боксер, и он даст Джошуа тяжелый бой. Давайте посмотрим, как все сложится».