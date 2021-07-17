Джойс: «Я найду способ нокаутировать Такама»

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) поделился мнением относительно своего будущего оппонента, французского ветерана Карлоса Такама (39-5-1, 28 КО). По словам Джойса, он думает, что Такам станет самым сложным соперником в его карьере, но обещает найти способ закончить бой досрочно.

Джойса цитирует портал worldboxingnews.net:

Думаю, что будет не просто, но я выполню свою работу. Я определенно собираюсь попробовать нокаутировать Карлоса и рано или поздно найду способ сделать это. Карлос, пожалуй, лучший из тех, с кем мне приходилось встречаться в ринге. Он всегда в форме, он силен, он вынослив и может хорошо действовать в поздних раундах. Карлос - проблема, с которой мне нужно разобраться и я сделаю это».