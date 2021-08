Джойсу не удалось устроить поединок с Усиком, так что он переключился на других топовых супертяжей

Джо Джойс / Фото: Twitter Boxingscene

Британец Джо Джойс (13-0, 12 KO) продолжает поиски сильной оппозиции в супертяжелом весе. Джойс, который в рейтинге WBO находится после Александра Усика (18-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), не собирается сидеть на месте пока лидеры хэвивейта готовятся к титульному поединку.



В своем Twitter Джо бросил вызов Луису Ортису (32-2, 27 KO) и Энди Руису-младшему (34-2, 22 KO):

King Kong or Andy Ruiz. No problem. Anyone else?